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JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue des Sangles
Ville
50680 Cerisy-la-Forêt
Département
Manche
Tarif

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Long d’une quarantaine de mètres et entièrement maçonné, le souterrain servait à l’évacuation des eaux usées. Son accès se situe dans l’enceinte de l’Abbaye et il débouche aux abords de l’étang aux Moines.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le souterrain est exceptionnellement ouvert en continu.   .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63 

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English : JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval

L’événement JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô

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