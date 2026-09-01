Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Long d’une quarantaine de mètres et entièrement maçonné, le souterrain servait à l’évacuation des eaux usées. Son accès se situe dans l’enceinte de l’Abbaye et il débouche aux abords de l’étang aux Moines.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le souterrain est exceptionnellement ouvert en continu. .

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63

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English : JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval

L’événement JEP 2026 Visite guidée découverte insolite d’un souterrain médiéval Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô