JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert Honfleur
dimanche 20 septembre 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert
1095 Chemin du Buquet Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée du Manoir du désert
Visite d’une maison d’armateur au XVème siècle, organisée par La Lieutenance. Un site authentique et étonnant, mêlant la tradition de construction en pans de bois du Pays d’Auge à des détails insolites comme cette tour d’observation qui lui donne sa silhouette si particulière.
Organisée par La Lieutenance dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026
Inscription et réservation auprès de La Lieutenance
Stationnement parking du Cosec .
1095 Chemin du Buquet Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
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English : JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert
Guided tour of the Desert Manor
L’événement JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert Honfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville
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