Informations pratiques

Honfleur

JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert

1095 Chemin du Buquet Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du Manoir du désert

Visite d’une maison d’armateur au XVème siècle, organisée par La Lieutenance. Un site authentique et étonnant, mêlant la tradition de construction en pans de bois du Pays d’Auge à des détails insolites comme cette tour d’observation qui lui donne sa silhouette si particulière.

Organisée par La Lieutenance dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

Inscription et réservation auprès de La Lieutenance

Stationnement parking du Cosec .

1095 Chemin du Buquet Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert

Guided tour of the Desert Manor

L’événement JEP 2026 Visite guidée du Manoir du Désert Honfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville