Informations pratiques

Saint-Lô

JEP 2026 Visite guidée flash des expositions

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour découvrir ou redécouvrir l’une des expositions du moment, accompagné d’un guide.

Visite de 11h à 11h30 (30 minutes) .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

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English : JEP 2026 Visite guidée flash des expositions

L’événement JEP 2026 Visite guidée flash des expositions Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô