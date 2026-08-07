JEP 2026 Visite guidée flash des expositions Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
JEP 2026 Visite guidée flash des expositions
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour découvrir ou redécouvrir l’une des expositions du moment, accompagné d’un guide.
Visite de 11h à 11h30 (30 minutes) .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr
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English : JEP 2026 Visite guidée flash des expositions
L’événement JEP 2026 Visite guidée flash des expositions Saint-Lô a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Saint-Lô
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