JEP 2026 Visite guidée La Pointe de la Malouine au fil des photographes Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite guidée La Pointe de la Malouine au fil des photographes

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

-LA POINTE DE LA MALOUINE AU FIL DES PHOTOGRAPHIES !- Dimanche 20 septembre à 10h.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie.

Par le prisme de documents photographiques anciens, venez découvrir les célèbres villas de la pointe de la Malouine. Votre guide vous racontera l’histoire de ce lotissement balnéaire de luxe

et l’art du voir et être vu , si cher à la haute société de la Belle Époque. Vous pourrez terminer cette visite dans les jardins de la villa Les Roches Brunes .

30 personnes par visite maximum.

Lieu de rendez-vous Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude Tourisme, 2 boulevard Féart 35800 Dinard

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 Visite guidée La Pointe de la Malouine au fil des photographes Dinard a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme