JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Place du Général de Gaulle Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– LA PROMENADE DU CLAIR DE LUNE Dimanche 20 septembre à 15h.

À l’abri des vents, au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes, suivez votre guide-conférencier·e, à la découverte de cette mythique promenade dinardaise, qui serpente

entre rivages et jardins luxuriants. Depuis des points de vue singuliers, vous découvrirez des richesses patrimoniales insoupçonnées édifices du Moyen-âge, villas Belle Époque, équipements

sportifs ou militaires !

Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum

Lieu de rendez-vous Eglise Notre-Dame , plage du Général de Gaulle 35800 Dinard

Accessibilité Visite accessible PMR avec accompagnant.

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme