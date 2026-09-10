JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Place du Général de Gaulle Dinard
dimanche 20 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Dinard
Informations pratiques
Dinard
JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune
Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.
– LA PROMENADE DU CLAIR DE LUNE Dimanche 20 septembre à 15h.
À l’abri des vents, au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes, suivez votre guide-conférencier·e, à la découverte de cette mythique promenade dinardaise, qui serpente
entre rivages et jardins luxuriants. Depuis des points de vue singuliers, vous découvrirez des richesses patrimoniales insoupçonnées édifices du Moyen-âge, villas Belle Époque, équipements
sportifs ou militaires !
Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum
Lieu de rendez-vous Eglise Notre-Dame , plage du Général de Gaulle 35800 Dinard
Accessibilité Visite accessible PMR avec accompagnant.
Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.
Aucune réservation par téléphone ni par courrier.
Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .
Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement JEP 2026 Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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