JEP 2026 Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher quai de la Planchette Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

JEP 2026 Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher

quai de la Planchette Rendez-vous Parvis de la Lieutenance Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Sainte-Catherine est un des monuments les plus emblématiques de Honfleur. Construite entièrement en bois, elle est connue au-delà des frontières. Découvrez son histoire, les éléments mobiliers remarquables ainsi que l’histoire et les caractéristiques de son clocher qui lui fait face.

Visite organisée par la Lieutenance de Honfleur dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’église Sainte-Catherine est un des monuments les plus emblématiques de Honfleur. Construite entièrement en bois, elle est connue au-delà des frontières. Découvrez son histoire, les éléments mobiliers remarquables ainsi que l’histoire et les caractéristiques de son clocher qui lui fait face.

Rendez-vous au Parvis de la Lieutenance .

quai de la Planchette Rendez-vous Parvis de la Lieutenance Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : JEP 2026 Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher

St Catherine’s Church is one of Honfleur’s most iconic monuments. Built entirely of wood, it is renowned far beyond the country’s borders. Discover its history, its remarkable furnishings, and the history and features of the bell tower opposite it.

L’événement JEP 2026 Visite guidée L’église Sainte-Catherine et son clocher Honfleur a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Honfleur-Beuzeville