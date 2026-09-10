JEP 2026 Visite guidée Les secrets du Gallic Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite guidée Les secrets du Gallic

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– LES SECRETS DU GALLIC Dimanche 20 septembre à 10h ; 11h30 ; 14h et 16h .

Premier immeuble moderniste de Dinard, cet hôtel Art Déco a été un haut lieu de la station balnéaire dans l’entre-deux-guerres. Cette visite insolite vous permettra de découvrir l’histoire de cet hôtel mythique à travers son hall, ses caves et ses anciennes salles de réception ! La visite sera aussi l’occasion d’aborder la question de la restauration des monuments

historiques.

Visite commentée d’1h30. 20 personnes par visite maximum.

Lieu de rendez-vous Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude , 2 boulevard Feart 35800 Dinard.

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement JEP 2026 Visite guidée Les secrets du Gallic Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme