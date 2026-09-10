JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– ODORICO ET L’ART DE LA MOSAIQUE Samedi 19 septembre à 10h.

De l’entrée des boutiques les plus luxueuses, au paillasson d’hôtels plus humbles, les œuvres de cette famille d’immigrés italiens ne cessent d’illuminer façades et sols tout au long de votre visite. Parcourez les rues du centre-ville à la recherche de ces merveilles de couleurs et de formes, créées par ces célèbres mosaïstes. Cette visite vous permettra de découvrir la superbe

mosaïque d’un des premiers hôtels de Dinard.

Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum

Lieu de rendez-vous Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude, 2 boulevard Feart 35800 Dinard

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme