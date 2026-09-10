JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard
dimanche 20 septembre 2026 · Dinard Côte d'Emeraude Tourisme · Dinard
Informations pratiques
Dinard
JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.
– ODORICO ET L’ART DE LA MOSAIQUE Dimanche 20 septembre à 10h.
De l’entrée des boutiques les plus luxueuses, au paillasson d’hôtels plus humbles, les œuvres de cette famille d’immigrés italiens ne cessent d’illuminer façades et sols tout au long de votre visite. Parcourez les rues du centre-ville à la recherche de ces merveilles de couleurs et de formes, créées par ces célèbres mosaïstes. Cette visite vous permettra de découvrir la superbe
mosaïque d’un des premiers hôtels de Dinard.
Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum
Lieu de rendez-vous Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude, 2 boulevard Feart 35800 Dinard
Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.
Aucune réservation par téléphone ni par courrier.
Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement JEP 2026 Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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