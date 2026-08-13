JEP 2026 Visite libre de l’abbaye Cerisy-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
JEP 2026 Visite libre de l’abbaye
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour découvrir l’abbaye Saint-Vigor en toute autonomie, un support documentaire est mis à disposition à l’accueil. Il est complété par une projection vidéo sur l’histoire de l’abbaye.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la visite inclut la découverte insolite du souterrain médiéval, ouvert en continu. .
Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 2 33 57 34 63
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English : JEP 2026 Visite libre de l’abbaye
L’événement JEP 2026 Visite libre de l’abbaye Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô
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