JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie Rue de la Prison Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie

Rue de la Prison Musée d’Ethnographie Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le musée d’Ethnographie !

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le musée d’Ethnographie ! .

Rue de la Prison Musée d’Ethnographie Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 14 12

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English : JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie

To mark European Heritage Days, come and discover or rediscover the Museum of Ethnography!

L’événement JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie Honfleur a été mis à jour le 2026-08-31 par Calvados Attractivité