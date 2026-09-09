JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie Rue de la Prison Honfleur
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Prison · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie
Rue de la Prison Musée d’Ethnographie Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le musée d’Ethnographie !
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le musée d’Ethnographie ! .
Rue de la Prison Musée d’Ethnographie Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 14 12
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English : JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie
To mark European Heritage Days, come and discover or rediscover the Museum of Ethnography!
L’événement JEP 2026 Visite libre du musée d’Ethnographie Honfleur a été mis à jour le 2026-08-31 par Calvados Attractivité
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