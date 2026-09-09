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Créer une page Manga sur Canva Place de la Porte de Rouen Honfleur

mercredi 9 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Créer une page Manga sur Canva Place de la Porte de Rouen Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place de la Porte de Rouen
Adresse
Médiathèque
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Créer une page Manga sur Canva

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Sabrina, conseillère numérique du Calvados, vous propose de créer votre propre planche de manga sur le logiciel de conception graphique Canva.

À vous de choisir un scénario, des personnages, un décor et les dialogues à intégrer en explorant les nombreux outils mis à disposition sur Canva.
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Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 

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English : Créer une page Manga sur Canva

L’événement Créer une page Manga sur Canva Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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