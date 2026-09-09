Créer une page Manga sur Canva Place de la Porte de Rouen Honfleur

mercredi 9 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Créer une page Manga sur Canva

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Sabrina, conseillère numérique du Calvados, vous propose de créer votre propre planche de manga sur le logiciel de conception graphique Canva.

À vous de choisir un scénario, des personnages, un décor et les dialogues à intégrer en explorant les nombreux outils mis à disposition sur Canva.

Cet atelier d’initiation s’adresse à tous les niveaux à partir de 10 ans, sous les conseils avisés de Sabrina.

Vous pourrez bien entendu repartir avec votre œuvre numérique !

Gratuit sur inscription. .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Créer une page Manga sur Canva

L’événement Créer une page Manga sur Canva Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité