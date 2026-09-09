Créer une page Manga sur Canva Place de la Porte de Rouen Honfleur
mercredi 9 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Créer une page Manga sur Canva
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Sabrina, conseillère numérique du Calvados, vous propose de créer votre propre planche de manga sur le logiciel de conception graphique Canva.
À vous de choisir un scénario, des personnages, un décor et les dialogues à intégrer en explorant les nombreux outils mis à disposition sur Canva.
Cet atelier d’initiation s’adresse à tous les niveaux à partir de 10 ans, sous les conseils avisés de Sabrina.
Vous pourrez bien entendu repartir avec votre œuvre numérique !
Gratuit sur inscription. .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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L’événement Créer une page Manga sur Canva Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité
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