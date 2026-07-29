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AGENDA · Honfleur

Sauvages dans ma rue Place de la Porte de Rouen Honfleur

samedi 29 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Sauvages dans ma rue Place de la Porte de Rouen Honfleur

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de la Porte de Rouen
Adresse
Médiathèque de Honfleur
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Sauvages dans ma rue

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Partez à la découverte des fleurs sauvages en ville avec Élina Dorey !
Pour tout public à partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription
Organisé par le service de transition écologique de la ville de Honfleur   .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 

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English : Sauvages dans ma rue

L’événement Sauvages dans ma rue Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité

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