Sauvages dans ma rue Place de la Porte de Rouen Honfleur
samedi 29 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Sauvages dans ma rue
Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Partez à la découverte des fleurs sauvages en ville avec Élina Dorey !
Pour tout public à partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription
Organisé par le service de transition écologique de la ville de Honfleur .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
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English : Sauvages dans ma rue
L’événement Sauvages dans ma rue Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité
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