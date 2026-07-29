Sauvages dans ma rue Place de la Porte de Rouen Honfleur

samedi 29 août 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Sauvages dans ma rue

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Partez à la découverte des fleurs sauvages en ville avec Élina Dorey !

Pour tout public à partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription

Organisé par le service de transition écologique de la ville de Honfleur .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Sauvages dans ma rue

L’événement Sauvages dans ma rue Honfleur a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité