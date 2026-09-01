JEP 2026 VOYAGE DANS LE TEMPS À VILLEROUGE-TERMENÈS Villerouge-Termenès

Informations pratiques

Villerouge-Termenès

JEP 2026 VOYAGE DANS LE TEMPS À VILLEROUGE-TERMENÈS

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plongez 700 ans en arrière grâce à un parcours scénographique inédit, au cœur de ce château médiéval exceptionnel, ancienne résidence des Archevêques de Narbonne.

Au centre du village se dresse fièrement le château, entouré de hautes murailles et de tours crénelées. À travers le récit de Guilhem Bélibaste et de Bernard de Farges, revivez l’histoire du XIV? siècle lors d’une visite audio-guidée immersive.

Tout au long du parcours, vous découvrirez

– des fresques reconstituées,

– une maquette du château,

– des vidéoprojections et des films,

– avant de terminer par une promenade sur le chemin de ronde et une exploration du donjon.

Visite libre du château et de l’église Saint-Etienne tout au long de l’après-midi.

Visite commentée par Florian du Château et du village à 10h30.

Prolongez votre découverte avec la visite libre de l’église médiévale Saint-Étienne, où vous pourrez admirer un magnifique retable du XVIème siècle.

Entrée à tarif privilégié gratuit pour les moins de 15 ans.

Dernière entrée à 17h.

Pour prolonger la visite Déjeuner médiéval à la Rôtisserie Médiévale

Offrez-vous une expérience gustative hors du temps !

Savourez des mets authentiques du XIII? siècle, dans une ambiance costumée, servis sur de véritables tranchoirs de pain en guise d’assiettes.

Réservation obligatoire pour le déjeuner médiéval 09 81 64 09 11

.

Carrièra del Castel Villerouge-Termenès 11330 Aude Occitanie +33 4 68 70 09 11 chateau.villerouge@villerouge.fr

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English :

Take a journey back 700 years through a unique interactive exhibition in the heart of this exceptional medieval castle, the former residence of the Archb%E8%E2%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%E6%E9%E8%E6%E9%E6%E9%of Narbonne.

The castle stands proudly in the center of the village, surrounded by high walls and crenellated towers. Through the stories of Guilhem Bélibaste and Bernard de Farges, relive the history of the 14th century during an immersive audio-guided tour.

Throughout the tour, you’ll discover:

– reconstructed frescoes,

– a scale model of the castle,

– video projections and films,

– before concluding with a walk along the rampart walk and an exploration of the keep.

Self-guided tour of the castle and Saint-Étienne Church throughout the afternoon.

Guided tour of the castle and village led by Florian at 10:30 a.m.

Extend your exploration with a self-guided tour of the medieval Saint-Étienne Church, where you can admire a magnificent 16th-century altarpiece.

Admission at a special rate—free for children under 15.

Last admission at 5:00 p.m.

To extend your visit: Medieval lunch at the Rôtisserie Médiévale

Treat yourself to a timeless culinary experience!

Savor authentic 13th-century dishes in a costumed setting, served on real bread boards as plates.

Reservations are required for the medieval lunch: 09 81 64 09 11

L’événement JEP 2026 VOYAGE DANS LE TEMPS À VILLEROUGE-TERMENÈS Villerouge-Termenès a été mis à jour le 2026-08-19 par