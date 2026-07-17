JEP À MARIANA, Mariana – Site et musée archéologique musée de Lucciana, Lucciana

Informations pratiques

JEP À MARIANA 19 et 20 septembre Mariana – Site et musée archéologique musée de Lucciana Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le musée est ouvert gratuitement à tous samedis et dimanches de 10H à 19H.

Un médiateur du musée, jeune licencié en Histoire à l’Université de Corse, vous accueille en toute simplicité dans notre parcours permanent pour répondre à vos questions.

Les ateliers famille (enfant accompagné au moins d’un adulte) sont accessibles en autonomie : coloriages, jeux de société et mosaïques etc.

L’église A Canonica est exceptionnellement ouverte de 10H à 19H, des livrets jeux pour enfants sont à votre disposition. Le pique-nique est possible sur le site, merci de ne pas y abandonner vos déchets.

Mariana – Site et musée archéologique musée de Lucciana 10 Strada di u Granalese, 20290 Lucciana, France Lucciana 20290 Haute-Corse Corse 0495301430 https://www.musee-mariana.com Colonie romaine fondée par Marius au début du Ie siècle avant J.-C., possédant dès le IVe siècle un baptistère et une basilique paléochrétienne. Détruite par les Vandales et les Lombards, cette basilique épiscopale fut reconstruite à l’époque romane. Accès PMR, Aéroport à proximité, Parking à proximité

Le musée est ouvert gratuitement à tous samedis et dimanches de 10H à 19H.

© Musée de Mariana