JEP château de Briançon, Château de Briançon, Loire-Authion

JEP château de Briançon Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Briançon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous ouvrons les porte du château de Briançon en vous proposant plusieurs activités :

– Visite du château par un historien, découvrez son histoire et son architecture.

– Visite de la partie hotellière : découvrez l’interieur du château dans sa partie hôtel et ses services.

– Découvrez les ateliers d’artistes qui occupent les dépendances du château, ils vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir leurs talents.

– Présentation de l’association La Résidence Sociale qui est actuellement propriétaire du château depuis 1941, son rôle, son histoire et ses missions.

Château de Briançon 846 route de Briançon, 49140 Bauné Loire-Authion 49140 Bauné Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241661180 https://www.chateau-de-briancon.com/fr/ Un site d’exception avec plusieurs siècle d’histoire ! Le chapitre en cours à démarré en 1941 avec l’acquisition du château par l’association » La Résidence Sociale ». Venir en aide aux personnes vulnérables devient le let ‘motive du site. Aujourd’hui le château accueille également un hôtel 3 étoiles avec de beaux volumes. Un parc boisé de 10 hectares participe au repos que l’on trouve dans ce lieu insolite. Laissez-vous conter l’histoire par un personne d’époque … Parking sur place de 80 places

Nous vous ouvrons les porte du château de Briançon en vous proposant plusieurs activités :

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