Informations pratiques

Ville-sur-Terre

JEP Circuit découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse et des autels de Léon Moynet

Eglise Ville-sur-Terre Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association ArTho vous a souvent invités à venir voir et revoir les impressionnants autels créés par Léon Moynet (1818-1892) à Magny-Fouchard (en 1842-1844) et à Rouvres-les-Vignes (1850). Cette année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez quatre autres spectaculaires grands autels retables qui caractérisent le début de son activité de statuaire.

Au programme, visitez les églises de

* 10h Ville-sur-Terre,

* 11h Thil,

* 14h30 Puits (-et- Nuisement),

* 15h30 Villy-en-Trodes,

* 16h30 Marolles-les-Bailly.

Ces cinq églises seront exceptionnellement ouvertes pour ces visites menées par l’association.

Pour la pause déjeuner, entre Thil et Puits-et-Nuisement, vous pourrez trouver des possibilités de vous restaurer à Bar-sur-Aube, à Arsonval et à Magnant. Pensez à réserver parce que ce sera également le week-end de la Fête de la Choucroute !

#JEP2026 .

Eglise Ville-sur-Terre 10200 Aube Grand Est artho.vendeuvre@orange.fr

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English :

L’événement JEP Circuit découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse et des autels de Léon Moynet Ville-sur-Terre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne