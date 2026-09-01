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AGENDA · Venouse

JEP Concert Grange de Beauvais Venouse

dimanche 20 septembre 2026 · Venouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Grange de Beauvais
Ville
89230 Venouse
Département
Yonne
Tarif

Venouse

JEP Concert Grange de Beauvais

Grange de Beauvais Venouse Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert le dimanche 20 septembre à 15h
Duo guitare et voix
Mélodie espagnoles De Falla, Villa lobos,..

Participation libre   .

Grange de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 02 33 46 

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English : JEP Concert Grange de Beauvais

L’événement JEP Concert Grange de Beauvais Venouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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