AGENDA · Venouse
JEP Concert Grange de Beauvais Venouse
dimanche 20 septembre 2026 · Venouse
Informations pratiques
Venouse
JEP Concert Grange de Beauvais
Grange de Beauvais Venouse Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert le dimanche 20 septembre à 15h
Duo guitare et voix
Mélodie espagnoles De Falla, Villa lobos,..
Participation libre .
Grange de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 02 33 46
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English : JEP Concert Grange de Beauvais
L’événement JEP Concert Grange de Beauvais Venouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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