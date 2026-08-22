JEP Église Saint Cricq Église St Cricq Parleboscq

Informations pratiques

Parleboscq

JEP Église Saint Cricq

Église St Cricq Rue de l’église Saint Cricq Parleboscq Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Située au bourg de Parleboscq, l’église Saint Cricq, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, est construite sur une motte dominant un ravin. Des sept églises du village, c’est la seule ouverte au public.

Visites libres.

Située au bourg de Parleboscq, l’église Saint Cricq, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques, est construite sur une motte dominant un ravin. Des sept églises du village, c’est la seule ouverte au public.

Visites libres. .

Église St Cricq Rue de l’église Saint Cricq Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 32 07

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English : JEP Église Saint Cricq

Located in the village of Parleboscq, Saint Cricq church, listed as a Monument Historique, is built on a motte overlooking a ravine. Of the village?s seven churches, it is the only one open to the public.

Open to the public.

L’événement JEP Église Saint Cricq Parleboscq a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac