Moules Frites Parleboscq
samedi 5 septembre 2026 · Parleboscq
Informations pratiques
Parleboscq
Moules Frites
Foyer Municipal Parleboscq Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Malgré la rentrée qui a eu lieu, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules Frites !
Au menu Apéritif / Moules Frites / Salade Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.
Pensez à vous inscrire avant le 1er Septembre !
Malgré la rentrée qui a eu lieu, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules Frites !
Au menu Apéritif / Moules Frites / Salade Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.
Pensez à vous inscrire avant le 1er Septembre ! .
Foyer Municipal Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44 max.goutaille@orange.fr
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English : Moules Frites
In spite of the back-to-school season, Parleboscq is sure to be filled with a summery atmosphere as gourmets enjoy a Moules Frites meal!
Menu: Aperitif / Mussels French fries / Salad Cheese / Dessert / Coffee / Red and Rosé wine.
Register before September 1!
L’événement Moules Frites Parleboscq a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac
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