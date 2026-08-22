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AGENDA · Parleboscq

Moules Frites Parleboscq

samedi 5 septembre 2026 · Parleboscq

Moules Frites Parleboscq

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Foyer Municipal
Ville
40310 Parleboscq
Département
Landes
Tarif
8 8 Tarif réduit

Parleboscq

Moules Frites

Foyer Municipal Parleboscq Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Malgré la rentrée qui a eu lieu, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules Frites !
Au menu Apéritif / Moules Frites / Salade Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.
Pensez à vous inscrire avant le 1er Septembre !
Malgré la rentrée qui a eu lieu, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules Frites !
Au menu Apéritif / Moules Frites / Salade Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.
Pensez à vous inscrire avant le 1er Septembre !   .

Foyer Municipal Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 33 44  max.goutaille@orange.fr

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English : Moules Frites

In spite of the back-to-school season, Parleboscq is sure to be filled with a summery atmosphere as gourmets enjoy a Moules Frites meal!
Menu: Aperitif / Mussels French fries / Salad Cheese / Dessert / Coffee / Red and Rosé wine.
Register before September 1!

L’événement Moules Frites Parleboscq a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Landes d’Armagnac

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