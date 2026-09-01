JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille Place du port Mosnac-Saint-Simeux

Informations pratiques

Mosnac-Saint-Simeux

JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille

Place du port Essacs de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À travers des expositions variées, réunissant photos, vidéos, textes anciens de législation, matériel et embarcations, chacun pourra se familiariser avec la pêche traditionnelle à l’anguille.

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Place du port Essacs de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 04 27

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English : JEP | Exhibition: Exploring Eel Fisheries

Through a variety of exhibits—featuring photographs, videos, historical legislative texts, equipment, and boats—visitors can learn about traditional eel fishing.

L’événement JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac