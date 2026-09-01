JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille Place du port Mosnac-Saint-Simeux
samedi 19 septembre 2026 · Place du port · Mosnac-Saint-Simeux
Informations pratiques
Mosnac-Saint-Simeux
JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille
Place du port Essacs de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À travers des expositions variées, réunissant photos, vidéos, textes anciens de législation, matériel et embarcations, chacun pourra se familiariser avec la pêche traditionnelle à l’anguille.
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Place du port Essacs de Saint Simeux Mosnac-Saint-Simeux 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 04 27
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English : JEP | Exhibition: Exploring Eel Fisheries
Through a variety of exhibits—featuring photographs, videos, historical legislative texts, equipment, and boats—visitors can learn about traditional eel fishing.
L’événement JEP | Exposition À la découverte des pêcheries à l’anguille Mosnac-Saint-Simeux a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac