Informations pratiques

Bréhémont

JEP Exposition collective Val de l’Art

rue des déportés Bréhémont Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine, Val de l’Art vous présente une exposition collective composée d’une vingtaine d’artistes démonstration de peinture, exposition de sculptures (place de la Mairie).

Du vendredi 18/09 au dimanche 20/09

Entrée libre et gratuite

A l’occasion de Journées Européennes du Patrimoine, Val de l’Art vous présente une exposition collective composée d’une vingtaine d’artistes démonstration de peinture, exposition de sculptures (place de la Mairie).

Du vendredi 18/09 au dimanche 20/09

Vendredi 18/09

14h à 18h Exposition

Présence de 20 artistes peinture, sculpture, photo, arts plastiques…

Samedi 20/09

10h à 18h Exposition

19h à 20h Vernissage

Dimanche 21/09

10h à 18h Exposition

15h Récital de poésies

Entrée libre et gratuite .

rue des déportés Bréhémont 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 58 12 87 assovaldelart@gmail.com

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English :

Group exhibition featuring some twenty artists, painters, sculptors, visual artists and photographers, in honor of Heritage Days. Several sites are proposed: Church (stained glass windows, portal?), Houses with character in the village, Loire bank, Jeu de boules de fort…

L’événement JEP Exposition collective Val de l’Art Bréhémont a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme