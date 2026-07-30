JEP Grand Concert exceptionnel Église Saint-Blaise Fraize

Informations pratiques

Fraize

JEP Grand Concert exceptionnel

Église Saint-Blaise Rue de l’église Fraize Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Orgue de Fraize en Fête accueille Thierry ESCAICH, titulaire de l’orgue de Notre Dame de Paris, figure unique de la scène internationale, Victoire de la Musique classique 2026, pour un concert exceptionnel.

Billetterie à l’Office de Tourisme.Tout public

.

Église Saint-Blaise Rue de l’église Fraize 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of European Heritage Days, L’Orgue de Fraize en Fête welcomes Thierry ESCAICH, principal organist at Notre Dame de Paris and a unique figure on the international scene, winner of the 2026 Victoire de la Musique classique award, for an exceptional concert.

Tickets available at the Tourist Office.

L’événement JEP Grand Concert exceptionnel Fraize a été mis à jour le 2026-07-30 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES