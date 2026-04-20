JEP JEU DE BOULES DU PATRIMOINE NANTAIS Salle Maurice Raevens Paimbœuf
samedi 19 septembre 2026 · Salle Maurice Raevens · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
JEP JEU DE BOULES DU PATRIMOINE NANTAIS
Salle Maurice Raevens Rue Alexis Maneyrol Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’association paimblotine des boules nantaises proposera une journée d’initiation lors des Journées européénes du patrimoine.
Une occasion unique pour décourvir ce sport et franchir les portes de la salle Maurice Raevens située à côté du Gymnase, rue Alexis Maneyrol.
À la fin des années 1980, le pays de Retz dispose de douze amicales ; en 2024 il en subsiste quatre.
Celle de Paimbœuf, installée en 1989 avec le soutien municipal, avec deux jeux bitumés, lisses et fermés présente les qualités pour recevoir l’appellation officielle boule nantaise .
Ce site a succédé à celui aménagé en 1948, dans les locaux de l’usine Kuhlmann, dirigé par Maurice Raevens.
La salle de jeu porte son nom en hommage à ce joueur dévoué.
Retrouvez des passionnés et jouez par équipe de 4 à 6 joueurs de 14h à 17h.
Ouvert à tous, à partir de 10 ans.
Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .
Salle Maurice Raevens Rue Alexis Maneyrol Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 67 42 45
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English :
L’événement JEP JEU DE BOULES DU PATRIMOINE NANTAIS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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