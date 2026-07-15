Informations pratiques

Paimbœuf

PAIMBOEUF AVANT-PORT DE L’ESTUAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Lieu exact communiqué à l’inscription Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Véronique Mathot, conférencière à la société des historiens du Pays de Retz, vous propose une visite guidée de Paimboeuf

Courant au fil du fleuve sur près de deux kilomètres c’est une longue ligne de maisons qui a donné forme et pittoresque au site de Paimboeuf. Ces maisons édifiées pour certaines d’entre elles du XVIIème au XVIIIème siècles dans un contexte de développement du trafic maritime, ont une allure et une importance qui reflètent les diverses étapes de l’histoire de la petite ville. Qu’elles portent les traces de leurs anciens propriétaires ou de leur fonction, chacune pourrait raconter les diverses évolutions que le site a connu.

Informations et réservation à l’Office de Tourisme Intercommunal. .

Lieu exact communiqué à l’inscription Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement PAIMBOEUF AVANT-PORT DE L’ESTUAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin