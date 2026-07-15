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PAIMBOEUF AVANT-PORT DE L’ESTUAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE Paimbœuf

jeudi 23 juillet 2026 · Paimbœuf

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Lieu exact communiqué à l'inscription
Ville
44560 Paimbœuf
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Paimbœuf

PAIMBOEUF AVANT-PORT DE L’ESTUAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Lieu exact communiqué à l’inscription Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Véronique Mathot, conférencière à la société des historiens du Pays de Retz, vous propose une visite guidée de Paimboeuf

Courant au fil du fleuve sur près de deux kilomètres c’est une longue ligne de maisons qui a donné forme et pittoresque au site de Paimboeuf. Ces maisons édifiées pour certaines d’entre elles du XVIIème au XVIIIème siècles dans un contexte de développement du trafic maritime, ont une allure et une importance qui  reflètent les diverses étapes de l’histoire de la petite ville. Qu’elles portent les traces de leurs anciens propriétaires ou de leur fonction, chacune pourrait raconter les diverses évolutions que le site a connu.

Informations et réservation à l’Office de Tourisme Intercommunal.   .

Lieu exact communiqué à l’inscription Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32  ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement PAIMBOEUF AVANT-PORT DE L’ESTUAIRE HISTOIRE ET PATRIMOINE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin

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