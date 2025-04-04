Paimbœuf

APRÈS-MIDI JEUX D’EXTÉRIEURS

Devant le Jardin Etoilé Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un temps convivial autour de jeux en bois et de plein air comme le Kubb, la pétanque, le Mölkky ou encore le Cornhole. L’occasion de partager un moment ludique en famille ou entre amis. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux pour faire découvrir de nouvelles activités à tous !

Réservation par téléphone au 0240275177 jusqu’au 10/08. .

Devant le Jardin Etoilé Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

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English :

L’événement APRÈS-MIDI JEUX D’EXTÉRIEURS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint Brevin