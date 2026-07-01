Informations pratiques

Paimbœuf

SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES

Quai Eole Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Chaque vendredi de l’été, le Camping Ushuaïa Villages L’Estuaire à Paimbœuf vous invite à une soirée moules-frites accompagnée d’un spectacle pour toute la famille.

Programmation

17 juillet Hypnotiseur Philippe Hullois

24 juillet Alex le Magicien

31 juillet Cabaret Les Étoiles Lyriques

7 août Divana Trans

14 août Alex le Magicien

21 août Hypnotiseur Philippe Hullois

Informations et réservations auprès du Camping Ushuaïa Villages L’Estuaire au 02 40 27 84 53. .

Quai Eole Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 84 53 contact@campinglestuaire.fr

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English :

L’événement SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin