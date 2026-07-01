SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES Paimbœuf
vendredi 17 juillet 2026 · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES
Quai Eole Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Chaque vendredi de l’été, le Camping Ushuaïa Villages L’Estuaire à Paimbœuf vous invite à une soirée moules-frites accompagnée d’un spectacle pour toute la famille.
Programmation
17 juillet Hypnotiseur Philippe Hullois
24 juillet Alex le Magicien
31 juillet Cabaret Les Étoiles Lyriques
7 août Divana Trans
14 août Alex le Magicien
21 août Hypnotiseur Philippe Hullois
Informations et réservations auprès du Camping Ushuaïa Villages L’Estuaire au 02 40 27 84 53. .
Quai Eole Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 84 53 contact@campinglestuaire.fr
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English :
L’événement SOIRÉE CONCERT ET MOULES FRITES Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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