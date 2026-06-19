EXPOSITIONS DE PHOTOS, PEINTURES, SCULPTURES, DESSINS Galerie À Contre Courant Paimbœuf

Paimbœuf

EXPOSITIONS DE PHOTOS, PEINTURES, SCULPTURES, DESSINS

Galerie À Contre Courant 5 quai Boulay Paty Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01

Saison artistique 2026 Galerie à Contre Courant, Paimbœuf

À Paimbœuf, la Galerie à Contre Courant vous invite à une nouvelle saison artistique riche en découvertes et en émotions. D’avril à septembre, une succession d’expositions met à l’honneur des artistes aux univers variés peinture, dessin, photographie, techniques mixtes… autant de regards singuliers à explorer au fil des semaines.

Chaque exposition est une rencontre, une immersion dans une démarche artistique unique. Des œuvres abstraites aux paysages sensibles, en passant par des créations contemporaines et expérimentales, la galerie offre un panorama éclectique de la création actuelle, accessible à tous. Portée par une association engagée, la galerie valorise aussi bien des artistes émergents que confirmés, dans un lieu convivial au cœur de Paimbœuf.

Une belle invitation à pousser la porte, prendre le temps de regarder… et se laisser surprendre.



La saison débute du 17 au 26 avril avec BREB, Marlène Bourven, Bruno Pautrel et Alvaro Mejias.

Du 1er au 10 mai avec Alain Lemasçon, Matthieu Lumen, Catherine Evette et Claire Cailly.

Du 29 mai au 7 juin avec Constance Boulay, Erwann Caillarec et Christiane Lemez-Rogier.

Du 12 au 21 juin, la galerie accueille les œuvres de Olivier Guery, Manu Beaudoin, Régys Noël et Marc Danielo.

Du 26 juin au 5 juillet, place à Marc Doublet, Marie-Pierre Broussin, Philippe Burban et Laurence Bezert.

L’été continue du 10 au 19 juillet avec Mannick Ferré, Valérie Blanchard-Jaulin, Marie-Christine Feltrin, Michel Dennery et Sylvie Rouger.

Du 24 juillet au 2 août, le public pourra découvrir les créations de Jérôme Gourdon, Jacques Grégoire, Marc Tassel et Jim Delémont.

Puis, du 7 au 16 août, seront exposés Joël Billon, Annick Guérive, Brigitte Baubry, Dominique Bidet Emeriau, Human Lab, Chantal et Hervé Nérard.

Enfin, du 21 au 30 août, Jean-Philippe Barré et Stéphanie Billarant investiront les lieux.

La saison s’achèvera du 4 au 13 septembre avec GACC les artistes permanents de l’association s’exposent et clôturent la saison dans une exposition collective.



Entrée libre et gratuite. .

Galerie À Contre Courant 5 quai Boulay Paty Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot.paimboeuf@tourisme-saint-brevin.fr

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L’événement EXPOSITIONS DE PHOTOS, PEINTURES, SCULPTURES, DESSINS Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint Brevin