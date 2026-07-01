MARCHÉ DE CRÉATEURS À PAIMBOEUF Camping de l’Estuaire Paimbœuf

Informations pratiques

Paimbœuf

MARCHÉ DE CRÉATEURS À PAIMBOEUF

Camping de l’Estuaire 1 Chemin de l’Estuaire Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Cet été, laissez-vous porter par la créativité et le talent local !

Du 9 juillet au 20 août 2026, tous les jeudis de 17 h à 22 h, le Camping de l’Estuaire (1 chemin de l’Estuaire, 44560 Paimboeuf) accueillera un marché de créatrices et créateurs locaux. Une belle occasion de découvrir l’artisanat du Pays de Retz dans un cadre estival, chaleureux et accessible à tous.

Des créations uniques à découvrir chaque semaine, avec une sélection d’artisans et d’artistes passionnés

* Les Aiguilles de Mag couture et retouches

* Flo Illustrations illustrations originales

* Nyny Art aquarelles et créations artistiques

* William Teffaut dessins au crayon graphite

* Les Créas de Lyly objets décoratifs et créations artisanales en bois

* L’Atelier Coquelicot bijoux et accessoires en fleurs séchées

Chaque stand reflète un savoir-faire unique et une passion pour le fait main. L’occasion idéale de dénicher un cadeau original, un souvenir de vacances ou simplement de se faire plaisir en soutenant les créateurs locaux.

Le Camping de l’Estuaire contribuera à l’ambiance conviviale de l’événement avec

* Un bar et un bar à cocktails pour se rafraîchir ;

* Une offre de restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée ;

* Un site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Entrée libre pour tout public .

Camping de l’Estuaire 1 Chemin de l’Estuaire Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 84 53 contact@campinglestuaire.fr

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English :

L’événement MARCHÉ DE CRÉATEURS À PAIMBOEUF Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin