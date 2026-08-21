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JEP : La Mairie-École se raconte, Local de Mémoire d’hier pour demain, Beynost

samedi 19 septembre 2026 · Local de Mémoire d'hier pour demain · Beynost

JEP : La Mairie-École se raconte, Local de Mémoire d’hier pour demain, Beynost

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Local de Mémoire d'hier pour demain
Adresse
292 rue Centrale 01700 Beynost
Ville
01700 Beynost
Département
Ain
Tarif
Entrée libre

JEP : La Mairie-École se raconte 19 et 20 septembre Local de Mémoire d’hier pour demain Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Mairie-École se raconte

Exposition et visite guidée

Exposition sur l’école d’antan 10h-18h
Visite guidée Sur le chemin de l’école : 2 départs par jour 10h30 et 16h
Buvette – Boutique

Local de Mémoire d’hier pour demain 292 rue Centrale 01700 Beynost Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.memoiredhierpourdemain.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621380246 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612080395 »}]
Exposition et visite guidée

Mémoire d’hier pour demain