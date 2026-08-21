JEP : La Mairie-École se raconte, Local de Mémoire d’hier pour demain, Beynost
samedi 19 septembre 2026 · Local de Mémoire d'hier pour demain · Beynost
Informations pratiques
JEP : La Mairie-École se raconte 19 et 20 septembre Local de Mémoire d’hier pour demain Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Mairie-École se raconte
Exposition et visite guidée
Exposition sur l’école d’antan 10h-18h
Visite guidée Sur le chemin de l’école : 2 départs par jour 10h30 et 16h
Buvette – Boutique
Local de Mémoire d’hier pour demain 292 rue Centrale 01700 Beynost Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.memoiredhierpourdemain.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621380246 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612080395 »}]
Exposition et visite guidée
Mémoire d’hier pour demain