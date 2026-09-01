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AGENDA · Lignières-Ambleville

JEP | La Petite Maison du Lin Parc de la Charmille Lignières-Ambleville

samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Charmille · Lignières-Ambleville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc de la Charmille
Adresse
La Charmille
Ville
16130 Lignières-Ambleville
Département
Charente
Tarif
5 5 5

Lignières-Ambleville

JEP | La Petite Maison du Lin

Parc de la Charmille La Charmille Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Petite Maison du Lin présente, dans une reconstitution d’un atelier de tisserand charentais sous Napoléon III, une collection de rouets et de métiers à tisser et une explication de la culture et de l’histoire du lin et du tissage.
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Parc de la Charmille La Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 09 84  lapetitemaisondulin@gmail.com

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English :

The Petite Maison du Lin presents, in a reconstitution of a Charente weaver’s workshop under Napoleon III, a collection of spinning wheels and looms and an explanation of the culture and history of linen and weaving.

L’événement JEP | La Petite Maison du Lin Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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