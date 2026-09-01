JEP | La Petite Maison du Lin Parc de la Charmille Lignières-Ambleville
samedi 19 septembre 2026 · Parc de la Charmille · Lignières-Ambleville
Informations pratiques
Lignières-Ambleville
JEP | La Petite Maison du Lin
Parc de la Charmille La Charmille Lignières-Ambleville Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Petite Maison du Lin présente, dans une reconstitution d’un atelier de tisserand charentais sous Napoléon III, une collection de rouets et de métiers à tisser et une explication de la culture et de l’histoire du lin et du tissage.
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Parc de la Charmille La Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 09 84 lapetitemaisondulin@gmail.com
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English :
The Petite Maison du Lin presents, in a reconstitution of a Charente weaver’s workshop under Napoleon III, a collection of spinning wheels and looms and an explanation of the culture and history of linen and weaving.
L’événement JEP | La Petite Maison du Lin Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac