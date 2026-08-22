JEP La Villa Gallo-Romaine Le Quiou

Informations pratiques

Le Quiou

JEP La Villa Gallo-Romaine

Villa gallo-romaine Le Quiou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Avoir 20 ans

Voilà que notre association, qui fait vivre l’archéologie et le site de la villa gallo-romaine du Quiou, fête ses 20 ans.

Au fil des années, bénévoles, chercheurs, archéologues et passionnés ont partagé des moments riches, joyeux et intenses.

Nous souhaitons vous inviter sur le week-end des journées du patrimoine le 19 et le 20 septembre 2026 il y aura, bien sûr, des visites et aussi un spectacle, de la musique en soirée, des ateliers et des stages tout au long des deux journées et ceci pour les enfants ,les parents et les grands parents;

Nous vous attendons avec grand plaisir pour fêter tous ensemble cet événement.

Visites guidées et commentées

Un médiateur de l’association Pierres Vives vous accompagne pour le tour des vestiges de la villa et vous fait découvrir son contexte géologique et historique, ses différentes parties ainsi que le mode de vie des gallo-romains.

Samedi et Dimanche de 10h à 18h

Atelier dessin, taille et assemblage de ferme sur poteaux en troncs de châtaigner équarris à la hache

Réalisation de la structure (poteaux et charpente) qui protégera le bac de fouille, couverte par la suite en bardeaux. Réalisation d’épures sur site, pose à la plumée de dévers, piquage au plomb et traçage. Travail manuel de tenons et mortaises.

Atelier encadré par Hervé Lesage, charpentier.

Inscription recommandée

Vendredi à Dimanche de 9h à 18h

Atelier Bac de fouille

Les enfants (et adultes) deviennent des apprentis archéologues en fouillant comme des professionnels.

Atelier animé par des intervenants de Pierres Vives.

Samedi et Dimanche de 10h à 17h

Atelier Culinaire d’inspiration gallo-romaine

Les restauratrices Diane-Claire Mauger et Emmanuelle Spitz du restaurant Ana Ana de Plouasne, animeront la préparation des repas pour les stagiaires, les bénévoles, les artistes et le public les samedi et dimanche midi.

Ces mets seront réalisés lors d’un atelier sur le site de la villa le samedi matin, avec des produits locaux en s’inspirant d’Apicius, écrivain romain gastronome raffiné. Par exemple apothermum, moretum, dulcia domestica accompagnant notre fameux mulsum et pleins d’autres surprises.

En soutien, Mathieu Lajon notre boulanger partenaire du Fournil de Corseul nous régalera comme toujours avec ses pains de Caton.

Samedi et Dimanche de 9h à 13h

Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite

Des tessons ont été trouvés lors des fouilles.

Par petits groupes d’au moins 2 personnes, relevez le défi de reconstituer l’amphore en terre cuite.

Samedi et Dimanche de 10h à 17h

Atelier travail de forge

Réalisation des ferrures pour la structure du bac de fouille, par Philippe Turgot et Kaélig des Ateliers Turgot, ferronniers d’Art à Saint Pierre de Plesguen.

Vous pourrez vous initier au travail de forgeron en transformant un morceau de métal pour en faire un clou.

Samedi et Dimanche de 10h à 17h

Exposition et interprétation du mobilier archéologique

Les objets prélevés sur le chantier de fouilles permettent de retracer l’histoire des occupants de la villa.

De la pierre des Faluns en passant par les fragments de terre cuite ou encore le strigile témoignent de l’art de vivre à la romaine .

Samedi et Dimanche de 10h à 18h

Expositions artistiques

Des œuvres de deux artistes contemporains embelliront le site de la villa gallo-romaine.

– Laetitia Lavieville, sculptrice sur métal, est très connue dans le territoire, ses sculptures sont exposées en permanence dans de nombreux site extérieurs.

– Jean Pierre Niogret alias Thual, se définit comme soudeur sur bois . Premier secrétaire de Pierres Vives, il exposera ses oeuvres originales mélant outils anciens, bois et métaux dans des compositions faisant naitre corps et visages emplis d’humanité.

Samedi et Dimanche de 10h à 18h

Arbre à souvenir

Nous vous accueillons sur le site pour collecter vos souvenirs et anecdotes en lien avec la découverte de la villa gallo romaine et les 20 ans de vie de Pierres Vives ; ces feuilles, écrits, petits mots et photos, à souvenir seront accrochées sur un arbre embelli et visible par tous.

Samedi et Dimanche de 10h à 17h

Bal à la Villa gallo-romaine

– Tong Un son qui vous décontracte les pannards .

Cinq musiciens rock funk du pays des faluns aux compositions fraiches et dansantes enjailleront la première partie de soirée.

– Christal Pagaille Quatre musiciens rock pop aux compositions françaises poétiques et enlevées.

Pour fêter avec bonheur nos 20 ans, le Bar Associatif de Saint-Judoce nous fait le plaisir et l’honneur de tenir la buvette avec notre partenaire de longue date la brasserie Carabo. Nous grillerons de la galette saucisse bio de La Bouche qui rit du Pressoir de Saint-Pern.

Samedi de 19h à 0h00

Spectacle Nanabozho

La Compagnie du Grand O installée au cœur du pays des faluns nous plonge en poésie avec Nanabozho tentative de conversation avec les branches d’un chêne .

Sur scène un danseur-acrobate, une chanteuse comédienne et un musicien jouant de la viole de gambe nous emmènent avec eux dans une proposition chorégraphique et musicale où les branches de ce chêne sont à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès circassien du spectacle.

Dimanche de 16h à 17h .

Villa gallo-romaine Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 41 13

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English :

L’événement JEP La Villa Gallo-Romaine Le Quiou a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme