JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Maison Brillet Graves-Saint-Amant

Informations pratiques

Graves-Saint-Amant

JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs

Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entre traditions et patrimoine, vous découvrirez, dans ce cadre enchanteur en pleine nature, l’histoire des dix générations de la famille Brillet, son savoir-faire, ainsi que celui d’artisans créateurs locaux, portés par l’association MACA Dames.

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Maison Brillet 22 route des graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10

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English : JEP | Maison Brillet: Let yourself be enchanted by its creators’ market

Amid traditions and heritage, in this enchanting natural setting, you’ll discover the history of the Brillet family spanning ten generations, their expertise, and that of local artisan creators, supported by the MACA Dames association.

L’événement JEP | Maison Brillet Laissez-vous enchanter par son marché de créateurs Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2026-08-06 par Destination Cognac