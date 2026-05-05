Journée du patrimoine chez Maison Brillet, Maison Brillet, Graves-Saint-Amant

Journée du patrimoine chez Maison Brillet 19 et 20 septembre Maison Brillet Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison Belle de Brillet, située entre Angoulême et Cognac, vous accueille de 10h à 18h à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur la commune de Graves-Saint-Amant (16120).

Entre traditions et patrimoine, vous découvrirez, dans ce cadre enchanteur en pleine nature, l’histoire des dix générations de la famille Brillet, son savoir-faire, ainsi que celui d’artisans créateurs locaux, porté par l’association MACA Dames.

Venez vivre une expérience au cœur du terroir charentais avec ce marché artisanal à la Maison Brillet, associé à une visite du domaine datant de 1850 et à des dégustations sur mesure de Belle de Brillet, liqueur de poire et de cognac.

Un parcours privilégié au cours duquel vous découvrirez des pièces uniques fabriquées à la main par des artisans créateurs, tandis que de délicieux cocktails vous seront proposés.

Maison Brillet 22 route des graves, 16120 Graves-Saint-Amant Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 76 01 10 10 https://belledebrillet.com/ La Maison Brillet est installée à Graves-Saint-Amant, au lieu-dit les Aireaux, dans un cadre enchanteur, en bordure de la bucolique Charente. L’histoire commence en 1656 avec la naissance de Guy Brillet, père fondateur du domaine viticole au cœur même de la région de Cognac. Parking

Visite et sanitaires PMR

Journées européennes du patrimoine 2026

©MAISON BRILLET