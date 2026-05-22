La Belle journée | Belle de Brillet Les Aireaux Graves-Saint-Amant
La Belle journée | Belle de Brillet Les Aireaux Graves-Saint-Amant samedi 13 juin 2026.
Graves-Saint-Amant
La Belle journée | Belle de Brillet
Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez vivre une journée unique, rythmée par des animations festives, des rencontres passionnantes et la mise en lumière de notre patrimoine vivant.
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Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10 contact@brillet.fr
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English : La Belle journée | Belle de Brillet
Come and enjoy a unique day of festive events, fascinating encounters and the spotlight on our living heritage.
L’événement La Belle journée | Belle de Brillet Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac