La Belle journée | Belle de Brillet Les Aireaux Graves-Saint-Amant

Graves-Saint-Amant

La Belle journée | Belle de Brillet

Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez vivre une journée unique, rythmée par des animations festives, des rencontres passionnantes et la mise en lumière de notre patrimoine vivant.

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Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 01 10 10 contact@brillet.fr

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English : La Belle journée | Belle de Brillet

Come and enjoy a unique day of festive events, fascinating encounters and the spotlight on our living heritage.

L’événement La Belle journée | Belle de Brillet Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac