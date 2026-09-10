JEP Marin en Péril, Médiathèque Michel Adélaide, Saint-Gilles-les-Bains

Informations pratiques

JEP Marin en Péril Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Michel Adélaide La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

JEP — Marin en péril

Atelier 1 : dessine, colorie et colle les poissons et coraux de La Réunion que tu aimes le plus. Atelier 2 : découvre les facteurs qui mettent en péril ce patrimoine.

Médiathèque Michel Adélaide 7 rue du Saint-Laurent 97434 Saint-Gilles-les-Bains Saint-Gilles-les-Bains 97434 Domaine D’Anjou La Réunion La Réunion 06 62 70 43 24 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls?surl=mediatheque-saint-gilles-les-bains Accès handicapé

Arrêt Saint-Gilles -les-Bains SAINT-PAUL

T, S3, S4

Car Jaune

Arrêt Ravine Saint-Gilles SAINT-PAUL

69, LGO

Kar’ouest

JEP — Marin en péril

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