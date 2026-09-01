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AGENDA · Marcigny

JEP Musée de la Voiture à Cheval Musée de la voiture à cheval Marcigny

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la voiture à cheval · Marcigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la voiture à cheval
Adresse
50, Rue de Borchamp
Ville
71110 Marcigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Marcigny

JEP Musée de la Voiture à Cheval

Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910.   .

Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 09 48 87  franck.lacroix71@orange.fr

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English : JEP Musée de la Voiture à Cheval

L’événement JEP Musée de la Voiture à Cheval Marcigny a été mis à jour le 2026-08-14 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71

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