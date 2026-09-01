JEP Musée de la Voiture à Cheval Musée de la voiture à cheval Marcigny
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la voiture à cheval · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
JEP Musée de la Voiture à Cheval
Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Voiture à Cheval vous accueille afin de vous faire découvrir son exposition d’une centaine de véhicules hippomobiles de 1830 à 1910. .
Musée de la voiture à cheval 50, Rue de Borchamp Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 09 48 87 franck.lacroix71@orange.fr
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English : JEP Musée de la Voiture à Cheval
L’événement JEP Musée de la Voiture à Cheval Marcigny a été mis à jour le 2026-08-14 par Direction de l’Attractivité et de la Communication Département 71
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