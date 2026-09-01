JEP | Musée des arts et des traditions Musée des Arts et des Traditions Salles-d’Angles

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Arts et des Traditions · Salles-d'Angles

Informations pratiques

Salles-d’Angles

JEP | Musée des arts et des traditions

Musée des Arts et des Traditions 3 place André Hitier Salles-d’Angles Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le musée Gaston Grégor des arts et des traditions populaires de Salles-d’Angles est une machine à remonter le temps qui vous fait voyager dans l’histoire rurale cognaçaise. Il comprend plus de 500 objets anciens.

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Musée des Arts et des Traditions 3 place André Hitier Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04

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English : JEP | Museum of arts and traditions

The Gaston Grégor Museum of Folk Arts and Traditions in Salles-d’Angles is a time machine that takes you on a journey through the rural history of the Cognac region. It houses more than 500 antique objects.

L’événement JEP | Musée des arts et des traditions Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac