Informations pratiques

Gondrecourt-le-Château

JEP Musée Lorrain du Cheval

4 rue Saint-Blaise Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de collections autour de l’histoire du monde équin (harnais de travaux, d’apparats, selles militaires, industrialisation …) abritées dans l’ancien auditoire et de la tour médiévale emblématique du village.

Visite. Tarifs adulte 3€ ; groupe et enfant 2€

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Contact mairie au 03 29 89 63 38Tout public

2 .

4 rue Saint-Blaise Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 63 38

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English :

Explore collections showcasing the history of the equine world (work harnesses, ceremonial harnesses, military saddles, industrialization, etc.) housed in the former auditorium and the village’s iconic medieval tower.

Tour. Admission: adults 3?; groups and children 2?

Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

Contact: Town Hall at 03 29 89 63 38

L’événement JEP Musée Lorrain du Cheval Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE