Salon du modélisme

Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château Meuse

Début : Dimanche Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

2026-10-24 2026-10-25

Présentation des nouvelles réalisations, exposition du projet en cours (porte hélicoptère le Jeanne d’Arc ).

Découverte de nouvelles disciplines telle que le Crawler, camion engins de travaux.

Présentation de divers stands faisant découvrir les univers variés de la miniature.

La passion du modélisme et de la miniature est un univers ou chacun peut trouver le bonheur de partager avec d’autres clubs ou amateurs.Tout public

Salle polyvalente Chemin de Vaurine Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 6 85 02 96 63

English :

Presentation of new creations, exhibition of current project (Jeanne d’Arc helicopter door).

Discovery of new disciplines such as the Crawler, a work truck.

Various stands showcasing the varied world of miniatures.

The passion for model making and miniatures is a world where everyone can find happiness in sharing with other clubs or enthusiasts.

