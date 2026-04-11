Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre Centre de secours Gondrecourt-le-Château
Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre Centre de secours Gondrecourt-le-Château samedi 13 juin 2026.
Gondrecourt-le-Château
Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre
Centre de secours 5 Chemin de Naville Gondrecourt-le-Château Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
PROGRAMME
– 10h manoeuvre incendie FEU DE VL RÉEL
– 11h CÉREMONIE de la journée nationale des sapeurs pompiers
– 12h FOOD TRUCK sur place
– 14h30 manoeuvre SECOURS ROUTIER DÉSINCARCÉRATION
– 16h manoeuvre incendie FEU DE VL RÉEL
Animations parcours du mini Pompiers, château gonflable, stand d’informations, vente de goodies, atelier secourisme (tout public).
Buvette à disposition.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Centre de secours 5 Chemin de Naville Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 70 55 gondrecourt@sdis55.fr
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English :
PROGRAM
– 10 a.m.: real vehicle fire drill
– 11am: National Firefighters’ Day CELEMONY
– 12pm FOOD TRUCK on site
– 2:30 p.m.: ROAD EMERGENCY DISINCARCERE maneuver
– 4 p.m.: REAL-VEHICLE FIRE drill
Entertainment: mini fire department course, bouncy castle, information stand, sale of goodies, first aid workshop (all ages).
Refreshments available.
Free admission.
L’événement Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SUD MEUSE
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