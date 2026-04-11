Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre Centre de secours Gondrecourt-le-Château

Gondrecourt-le-Château

Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre

Centre de secours 5 Chemin de Naville Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

PROGRAMME

– 10h manoeuvre incendie FEU DE VL RÉEL

– 11h CÉREMONIE de la journée nationale des sapeurs pompiers

– 12h FOOD TRUCK sur place

– 14h30 manoeuvre SECOURS ROUTIER DÉSINCARCÉRATION

– 16h manoeuvre incendie FEU DE VL RÉEL

Animations parcours du mini Pompiers, château gonflable, stand d’informations, vente de goodies, atelier secourisme (tout public).

Buvette à disposition.

Entrée gratuite.Tout public

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Centre de secours 5 Chemin de Naville Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 89 70 55 gondrecourt@sdis55.fr

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English :

PROGRAM

– 10 a.m.: real vehicle fire drill

– 11am: National Firefighters’ Day CELEMONY

– 12pm FOOD TRUCK on site

– 2:30 p.m.: ROAD EMERGENCY DISINCARCERE maneuver

– 4 p.m.: REAL-VEHICLE FIRE drill

Entertainment: mini fire department course, bouncy castle, information stand, sale of goodies, first aid workshop (all ages).

Refreshments available.

Free admission.

L’événement Portes ouvertes au centre de secours 20 ans du centre Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-04-11 par OT SUD MEUSE