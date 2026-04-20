JEP PANIQUE À PAIMBŒUF ! JEU DE PISTE Paimbœuf
samedi 19 septembre 2026 · Paimbœuf
Informations pratiques
Paimbœuf
JEP PANIQUE À PAIMBŒUF ! JEU DE PISTE
Quai Sadi Carnot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Et si vous pouviez voyager dans le temps ?
À l’office de tourisme, un mystérieux passage permet aux guides de plonger dans l’histoire de Paimbœuf…
Mais lors de sa dernière traversée, Aziliz, notre guide, a été suivie par un certain Jean des Brisants, un ancien contrebandier bien décidé à semer le chaos pour que son nom ne s’efface jamais !
Depuis, la cité ligérienne est sans dessus dessous, et Aziliz a disparu… Nous avons besoin de vous pour l’aider à revenir dans notre époque et renvoyer le contrebandier dans le passé.
Venez chercher votre kit d’enquêteur à l’office de tourisme de Paimboeuf et partez en famille sur les traces des visiteurs du passé.
Observation, esprit d’équipe et courage seront vos meilleurs alliés pour résoudre les énigmes et sauver Paimbœuf !
Compléments d’informations
1 seul kit d’enquêteur par famille, nous conseillons 1 kit pour environ 6 personnes/ enfants maximum. N’hésitez pas à nous le signaler si vous êtes plus.
Âge conseillé à partir de 8 ans, cela peut-être moins si il y a des enfants plus âgés pouvant accompagner les plus petits sur certains jeux ou énigmes.
⏱️Durée Environ 2h
Départ Office de tourisme de Paimbœuf
Le jeu de piste se fait librement dans la ville, les enfants restent sous la responsabilité des adultes accompagnateurs.
Réservation obligatoire
Réservation à partir du 19 août
Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .
Quai Sadi Carnot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement JEP PANIQUE À PAIMBŒUF ! JEU DE PISTE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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