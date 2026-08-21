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AGENDA · Payzac

JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944 Musée de la Résistance Payzac

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Payzac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée de la Résistance
Adresse
Beyssenac Payzac
Ville
24270 Payzac
Département
Dordogne
Tarif

Payzac

JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944

Musée de la Résistance Beyssenac Payzac Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visites commentées du musée à 14h30 et à 15h30 par Jean-Claude Bellarbre, vice-président de l’AFAV.
Pourquoi ce massacre ?
– Pourquoi tous ces jeunes hommes en ce lieu depuis des semaines ?
– Quel(s) dénonciateurs ?
– Pourquoi cette mémoire si particulière ?
L’AFAV donnera les réponses obtenues à partir de recherches méticuleuses.   .

Musée de la Résistance Beyssenac Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73 

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English : JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944

L’événement JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944 Payzac a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère

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