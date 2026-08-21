JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944 Musée de la Résistance Payzac
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Résistance · Payzac
Informations pratiques
Payzac
JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944
Musée de la Résistance Beyssenac Payzac Payzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visites commentées du musée à 14h30 et à 15h30 par Jean-Claude Bellarbre, vice-président de l’AFAV.
Pourquoi ce massacre ?
– Pourquoi tous ces jeunes hommes en ce lieu depuis des semaines ?
– Quel(s) dénonciateurs ?
– Pourquoi cette mémoire si particulière ?
L’AFAV donnera les réponses obtenues à partir de recherches méticuleuses. .
Musée de la Résistance Beyssenac Payzac Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 73
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English : JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944
L’événement JEP Pont Lasveyras, le drame du 16 février 1944 Payzac a été mis à jour le 2026-08-21 par Isle-Auvézère
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