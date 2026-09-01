JEP visite de la Saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon
dimanche 20 septembre 2026 · Saboterie de Léon · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
JEP visite de la Saboterie de Léon
Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez rencontrer l’unique sabotier du Finistère ! Mickael, repreneur de La saboterie de Léon en 2021, se fera un plaisir de vous faire découvrir les différentes étapes de la fabrication des sabots en bois, depuis la grume de hêtre à la vernissure en passant par la tailleuse , la creuseuse , le séchage, le travail du cuir, la décoration… Être sabotier, c’est exercer plusieurs métiers à la fois !
Reconnu métier du patrimoine vivant, le sabotier, artisan d’art, fabrique des sabots en bois et cuir dans la pure tradition.
Sur réservation à l’Office de Tourisme ou à la Saboterie. .
Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69
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English :
L’événement JEP visite de la Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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