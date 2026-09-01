JEP visite guidée de la ville Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

JEP visite guidée de la ville

Place de l’Évêché Office de tourisme Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un voyage à travers l’histoire de Saint-Pol-de-Léon, des origines à la Révolution, par la richesse du patrimoine saint-politain encore conservé de nos jours. Cette visite permet de saisir certains des fils directeurs ayant donné à Saint-Pol-de-Léon la vie qu’elle a connu. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme ou du Service Culturel. 25 personnes maximum. .

Place de l’Évêché Office de tourisme Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP visite guidée de la ville Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX