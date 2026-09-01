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AGENDA · Rigny-Ussé

JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé

samedi 19 septembre 2026 · Rigny-Ussé

JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue des Fougères
Ville
37420 Rigny-Ussé
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Rigny-Ussé

JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.
Samedi et dimanche
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.
Samedi et dimanche   .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90  criss.sorolla@wanadoo.fr

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English :

Free and guided tour of the former parish church in the village of Rigny.

L’événement JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme