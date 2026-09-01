JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé
samedi 19 septembre 2026 · Rigny-Ussé
Informations pratiques
Rigny-Ussé
JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny
Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.
Samedi et dimanche
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.
Samedi et dimanche .
Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr
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English :
Free and guided tour of the former parish church in the village of Rigny.
L’événement JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme