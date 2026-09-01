Informations pratiques

Rigny-Ussé

JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.

Samedi et dimanche

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.

Samedi et dimanche .

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr

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English :

Free and guided tour of the former parish church in the village of Rigny.

L’événement JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme