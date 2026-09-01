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AGENDA · Bressolles

JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur Bressolles

samedi 19 septembre 2026 · Bressolles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Eglise du Sacré-Coeur
Ville
03000 Bressolles
Département
Allier
Tarif

Bressolles

JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur

Eglise du Sacré-Coeur Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Présentation par les Amis du patrimoine de Bressolles.
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Eglise du Sacré-Coeur Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 43 06 26 

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English :

Presentation by the Friends of Bressolles Heritage.

L’événement JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur Bressolles a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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