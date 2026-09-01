Informations pratiques

Bressolles

JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur

Eglise du Sacré-Coeur Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Présentation par les Amis du patrimoine de Bressolles.

.

Eglise du Sacré-Coeur Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 43 06 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation by the Friends of Bressolles Heritage.

L’événement JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur Bressolles a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région