AGENDA · Bressolles
JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur Bressolles
samedi 19 septembre 2026 · Bressolles
Informations pratiques
Bressolles
JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur
Eglise du Sacré-Coeur Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Présentation par les Amis du patrimoine de Bressolles.
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Eglise du Sacré-Coeur Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 43 06 26
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English :
Presentation by the Friends of Bressolles Heritage.
L’événement JEP Visite guidée de l’église du Sacré-Coeur Bressolles a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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