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JEP Visite guidée de l’église Rue de la Commanderie Valcanville

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Commanderie · Valcanville

JEP Visite guidée de l’église Rue de la Commanderie Valcanville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Commanderie
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
50760 Valcanville
Département
Manche
Tarif

Valcanville

JEP Visite guidée de l’église

Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’observation de l’édifice permet d’établir une correspondance avec les différentes démolitions, reconstructions (XIIème XXème) et restaurations récentes de l’église.   .

Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville 50760 Manche Normandie  

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English : JEP Visite guidée de l’église

L’événement JEP Visite guidée de l’église Valcanville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire

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