JEP Visite guidée de l’église Rue de la Commanderie Valcanville

Informations pratiques

Valcanville

JEP Visite guidée de l’église

Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’observation de l’édifice permet d’établir une correspondance avec les différentes démolitions, reconstructions (XIIème XXème) et restaurations récentes de l’église. .

Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville 50760 Manche Normandie

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English : JEP Visite guidée de l’église

L’événement JEP Visite guidée de l’église Valcanville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire