JEP Visite guidée de l’église Rue de la Commanderie Valcanville
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Commanderie · Valcanville
Informations pratiques
Valcanville
JEP Visite guidée de l’église
Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’observation de l’édifice permet d’établir une correspondance avec les différentes démolitions, reconstructions (XIIème XXème) et restaurations récentes de l’église. .
Rue de la Commanderie Eglise Notre-Dame Valcanville 50760 Manche Normandie
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English : JEP Visite guidée de l’église
L’événement JEP Visite guidée de l’église Valcanville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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