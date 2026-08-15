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JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Dinan

samedi 19 septembre 2026 · Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon
Adresse
Place d'Abstatt
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction

Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Saint Magloire de Léhon transformations, destructions, reconstruction
Rdv Parvis de l’église Saint-Magloire de Léhon

Marquée par une longue histoire, l’abbaye Saint-Magloire de Léhon s’est transformée au fil des siècles, au gré des changements d’usage et des évolutions architecturales. D’importantes restaurations menées au 19ème siècle ont joué un rôle essentiel dans la sauvegarde et la mise en valeur de ce site majeur.

Sur réservation (à venir) jauge 30 personnes   .

Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40 

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English :

L’événement JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction Dinan a été mis à jour le 2026-08-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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