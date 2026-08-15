JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon · Dinan
Informations pratiques
Dinan
JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction
Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Saint Magloire de Léhon transformations, destructions, reconstruction
Rdv Parvis de l’église Saint-Magloire de Léhon
Marquée par une longue histoire, l’abbaye Saint-Magloire de Léhon s’est transformée au fil des siècles, au gré des changements d’usage et des évolutions architecturales. D’importantes restaurations menées au 19ème siècle ont joué un rôle essentiel dans la sauvegarde et la mise en valeur de ce site majeur.
Sur réservation (à venir) jauge 30 personnes .
Rdv Eglise Saint-Magloire de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Visite guidée Saint Magloire de Léhon, transformations, destructions, reconstruction Dinan a été mis à jour le 2026-08-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Soirée d’été des Artistes Créateurs, Parcours des Ateliers & Galeries Art’Dinan Dinan 15 août 2026
- Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan 16 août 2026
- Spectacle Odette et le fabuleux Docteur Campion Théâtre de Verdure Jardin Val Cocherel Dinan 16 août 2026
- Visite incontournable du Musée Yvonne Jean-Haffen Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan 16 août 2026
- Animation Aux armes (6-11 ans) Dinan 18 août 2026