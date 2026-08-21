JEP > Visite libre du moulin à eau Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Moulin à eau de Marie Ravenel · Vicq-sur-Mer
Informations pratiques
Vicq-sur-Mer
JEP > Visite libre du moulin à eau
Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des journées du patrimoine pour visiter le moulin à eau de Marie Ravenel. La poétesse du Val de Saire est née ici en 1811. Ce petit moulin familial a écrasé du grain jusqu’en 1935. C’est aujourd’hui un lieu hors du temps.
Livret de visite en vente à l’accueil. .
Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : JEP > Visite libre du moulin à eau
L’événement JEP > Visite libre du moulin à eau Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire
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