JEP > Visite libre du moulin à eau Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer

Informations pratiques

Vicq-sur-Mer

JEP > Visite libre du moulin à eau

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des journées du patrimoine pour visiter le moulin à eau de Marie Ravenel. La poétesse du Val de Saire est née ici en 1811. Ce petit moulin familial a écrasé du grain jusqu’en 1935. C’est aujourd’hui un lieu hors du temps.

Livret de visite en vente à l’accueil. .

Moulin à eau de Marie Ravenel 5 rue Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : JEP > Visite libre du moulin à eau

L’événement JEP > Visite libre du moulin à eau Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cotentin Le Val de Saire